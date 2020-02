Verbaasde Serrano: “Ik kan het nog altijd niet geloven” donderdag 20 februari 2020 om 19:46

Gonzalo Serrano verbaasde de concurrentie en zichzelf in de Ruta del Sol. De Spanjaard van Caja Rural-Seguros RGA wist in Iznajar naar de zege te snellen, voor erkende puncheurs als Juan José Lobato en Dylan Teuns. “Ik kan het nog altijd niet bevatten”, zo vertelde de Spanjaard enkele minuten na de grootste triomf uit zijn carrière.

De 25-jarige Serrano is bezig aan zijn derde seizoen bij de Spaanse formatie, maar wist nog nooit een profkoers te winnen. Vandaag was het echter raak na een geslaagde aanval in de laatste kilometer. “Deze rit was echt op mijn lijf geschreven”, zo vertelt Serrano, die in de laatste oplopende meters uit de greep wist te blijven van Lobato en Teuns.

“Ik heb woensdag bewust energie gespaard met het oog op de etappe van vandaag. Ik wist dat het een ideale finish was voor een renner met mijn capaciteiten. Ik had de finale uitvoerig bestudeerd. We hadden als ploeg twee opties met ook nog Orluis Aular. Ik had echter goede benen en ben vol aangegaan. Nu wist ik het ook eindelijk af te ronden.”

“Het is mijn eerste zege als professional en dan win ik ook nog eens op een hoog niveau. Ik kan het echt niet geloven”, aldus de Spanjaard, die vorig jaar al achtste werd in de Tour of Turkey.