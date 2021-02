Veldritbelofte Niels Vandeputte wordt prof bij Alpecin-Fenix

Niels Vandeputte heeft een profcontract getekend bij Alpecin-Fenix. De 20-jarige crosser is daardoor vanaf 1 maart 2021 prof. Als neoprof tekent Vandeputte, die op de weg aansluit bij de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix, automatisch voor twee jaar.

Vandeputte is een grote veldritbelofte en dat bewees hij afgelopen weekend met een derde plaats in de X2O Trofee-veldrit van Brussel. Sinds 2015 kwam hij al uit voor de jeugdteams van de gebroeders Roodhooft. “Dat Niels prof wordt is voor ons geen groot nieuws”, zegt het management. “In zijn juniorentijd waren we al akkoord met Niels en zijn ouders over een profcontract, maar dan wel op het moment dat hij er klaar voor was. Dat kon tijdens of na zijn periode als belofte zijn.”

“Toen het Belgisch kampioenschap veldrijden voor beloften in Middelkerke definitief werd afgelast, besloten we het contract te ondertekenen”, aldus de broers Roodhooft. “We geloven in zijn potentie. Maar er is totaal geen druk op zijn schouders volgend seizoen. Hij is nog altijd jong en aan het begin van een leerproces. Het is belangrijk dat hij blijft doen wat hij leuk vindt.”

Combinatie veld en weg?

Vandeputte rijdt komend weekend nog de veldritten van Sint-Niklaas en Oostmalle, waarna een rustperiode volgt. “Daarna ga ik opbouwen naar het wegseizoen met de opleidingsploeg van Alpecin-Fenix. Ik kan met die ploeg mooie wedstrijden rijden. Dat is ook een ideale voorbereiding op mijn volgende winter”, legt hij zelf uit.

“Ik vind veldrijden nog wel het leukst. De laatste jaren ga ik het rijden op de weg steeds leuker vinden, maar ik ben begonnen omdat ik door de bossen wilde crossen”, aldus Vandeputte. “Ik zie mijzelf op korte termijn niet het veldrijden en de weg combineren zoals Mathieu dat nu doet.”