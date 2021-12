Veldrit in Otegem gaat voor het tweede jaar op rij niet door

De veldrit in Otegem, traditioneel een dag na het Belgisch kampioenschap veldrijden, gaat niet door op maandag 10 januari 2022. Ook vorig seizoen ging er een streep door de West-Vlaamse cross.

De organisatie wil een financiële kater vermijden. “Na overleg met de burgemeester van Zwevegem en met pijn in het hart heeft het bestuur van Otegem Cross besloten om de veldrit die voorzien was op 10 januari 2022 te annuleren.”, laat voorzitter Benny Lavaert weten aan Veldritkrant.

“Met de huidige coronamaatregelen kunnen we onmogelijk een cross organiseren zoals we die voor ogen hadden. Sfeertenten zijn niet haalbaar en er mogen maar 200 mensen binnen in ons VIP gebeuren. We willen dan ook niet kiezen welke sponsors we zouden toelaten en wie niet. Al onze sponsors zijn immers belangrijk”, aldus Lavaert.

“We hebben ons best gedaan maar andermaal is de pandemie sterker gebleken”, klinkt het. De organisatie achter de cross hoopt in 2023 wel gewoon op een nieuwe editie van de cross in Otegem. Mathieu van der Poel won de voorlopig laatste editie bij de mannen, Alicia Frank was de beste bij de vrouwen.