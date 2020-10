Veldrijder Sieben Wouters (24) hangt fiets aan de haak

Het veldritseizoen is ondertussen een aantal weken oud, maar van Sieben Wouters was nog geen spoor te bekennen. “Ik heb de fiets dan ook aan de haak gehangen”, vertelt de amper 24-jarige Brabander. “Ik heb mijn baan in de bouw terug opgepakt.”

In januari 2016 werd Sieben Wouters Nederlands veldritkampioen in de beloftencategorie. Het volgende seizoen bevestigde hij met brons op zowel het Europees kampioenschap in Pontchâteau als het wereldkampioenschap in het Luxemburgse Bieles. En in zijn laatste jaar als belofte deed hij dat nog eens over op het EK in Tabor, waar hij alleen Eli Iserbyt en Tom Pidcock moest laten voorgaan.

Maar de overstap naar de elitecategorie viel Wouters zwaar. Hij liet zich een paar keer opmerken met een prima start, maar zakte telkens snel weg Momenteel prijkt hij nog op plaats 56 in de UCI-ranking, maar crossen zal Wouters dit seizoen niet meer doen. “Helaas niet”, bevestigde hij aan WielerFlits. “Ik heb afgelopen voorjaar besloten om mijn baan in de bouw terug op te pakken.”