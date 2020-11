Veldrijden: alleen startgelden van Van Aert en Van der Poel blijven overeind

In juli bracht WielerFlits al het nieuws dat de startgelden in het veldrijden deze winter gevoelig lager zouden liggen dan de voorbije jaren. Het Nieuwsblad brengt vandaag de bedragen naar buiten. Van Aert en Van der Poel krijgen nog steeds 10.000 euro, alle andere toppers in het veld moeten het met véél minder doen.

Het blijft nog steeds een taboe in de sport: lonen, startgelden en andere financiële vergoedingen houden zowel renners, managers, teams als organisatoren maar al te graag binnenskamers. Toch heeft er eentje de omerta verbroken: Het Nieuwsblad kon de boekhouding inkijken en publiceerde vandaag exclusief de startgelden van de toppers.

En daaruit blijkt dat deze – deels te wijten aan de coronacrisis – zoals eerder al aangegeven zwaar gezakt zijn. Al blijven de twee absolute heersers in het veldrijden buiten schot, weet de krant. Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgen nog elke klassementscross (uitgezonderd in de Wereldbeker: daar is geen startgeld voorzien, maar is de prijzenpot zoveel hoger) 10.000 euro om te starten. Dat is ongeveer evenveel als de voorbije jaren.

Tom Meeusen grootste slachtoffer

Dat laatste moeten we deels nuanceren, want de status van Van Aert en Van der Poel overstijgt het veldrijden. En na hun prestaties tijdens het voorbije wegseizoen, zouden zij in normale omstandigheden ongetwijfeld hun vraagprijs hebben opgedreven. Dus eigenlijk leveren ook zij deels in. Drie jaar geleden kregen de twee ook al 9.000 euro, weet de krant.

Maar voor een aantal andere crossers is het leven deze winter een stuk minder aangenaam geworden. Denk maar aan Tom Meeusen, al is bij hem meer aan de hand dan Covid-19. Vier jaar geleden kon de nog altijd maar 32-jarige veldrijder rekenen op een startpremie die opliep tot 5.000 euro. De daaropvolgende jaren zag hij dat stelselmatig afnemen tot eerst 3.000 euro, vervolgens 1.250 en vorig jaar 1.000 euro. Vandaag krijgt Meeusen nog amper 250 euro.

Een uitzondering is Eli Iserbyt, die pas vorig jaar doorbrak. In 2019 moest de jonge West-Vlaming het nog stellen met 1.400 euro. Dankzij zijn prima resultaten van vorig jaar komt hij nu op 2.250 euro uit. Maar ook hij zou zonder herziening van het systeem nu makkelijk 5.000 tot 6.000 euro aan startgeld hebben opgestreken. Idem voor Belgisch kampioen Laurens Sweeck.

De huidige tarieven in euro’s volgens Het Nieuwsblad:

Wout van Aert: 10.000

Mathieu van der Poel: 10.000

Eli Iserbyt: 2.250 (vorig jaar 1.400)

Laurens Sweeck: 2.000

Toon Aerts: 2.000 (vorig jaar 6.000)

Michael Vanthourenhout: 1.250 (vorig jaar 2.500)

Lars van der Haar: 1.000 euro (vorig jaar 2.750)

Tim Merlier: 500 (vorig jaar 1.500)

Corné van Kessel: 500 (vorig jaar 1.350)

Thibau Nys: 400

Tom Meeusen, Daan Soete: 250 (vorig jaar 1.000)

David van der Poel: 250

Thijs Aerts: 150 (vorig jaar 400)

Werd het startgeld vroeger puur door onderhandelen vastgelegd, dan wordt het vandaag deels bepaald door de UCI-ranking. Zo krijgt de top drie op die ranking automatisch 1.000 euro, de volgende zeven krijgen 500 tot 300 euro, voor de nummers 11 tot 25 is dat nog 150 euro. Idem voor de dames. Daarnaast kan elke crosser nog over een bijkomend bedrag onderhandelen. Voor Toon Aerts, vandaag tweede op de ranking, is dat bijvoorbeeld 1.000 euro extra, wat zijn totaal op 2.000 brengt. Ook opvallend: de jonge Thibau Nys mag dan slechts eerstejaarsbelofte zijn en amper over UCI-punten beschikken, met zijn 400 euro aan startgeld krijgt hij absoluut niet slecht betaald. Geen inkomsten

Een organisator die alle grote namen – zowel heren als dames – aan de start wil, mocht vorige winter rekenen op een prijskaartje tussen de 55.000 en 60.000 euro, bovenop de normale organisatiekosten. ‘Onhoudbaar’, hoorden we al een paar jaar uit de monden van meerdere organisatoren. Dat bedrag is nu gehalveerd. Tezelfdertijd moet worden vermeld dat een organisator deze winter geen inkomsten heeft van ticketing, vips en drankverbruik omdat er door corona geen toeschouwers zijn toegelaten.