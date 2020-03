Veiligheidsminister richt zich tot wielerclubs: “Ga nu even alleen op pad” zaterdag 28 maart 2020 om 10:26

Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus heeft zich gisteren tot wielerclubs in Nederland gericht op een persconferentie, waarin hij het belang onderstreepte van de aangescherpte maatregelen omtrent de coronacrisis. “Ga nu gewoon met één iemand op pad, of alleen.”

Grapperhaus riep nog eens op om alle maatregelen zoveel mogelijk te respecteren. “Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen het huis uit als het noodzakelijk is voor je werk of als je echt bepaalde levensbehoeften in de winkel moet halen. En alleen maar als je even een frisse neus wilt halen. Neem dan steeds die anderhalve meter in acht en ga in je eentje.”

Wat als je met je wielerclub op pad wil, wilde een van de aanwezige journalisten weten. “Weet u, ik zou zeggen, wielerclubs, laten we als we deze crisis doorgekomen zijn, met zijn alleen heel veel wielerclubs organiseren. Ook misschien om weer helemaal tot elkaar te komen. Doe het nu gewoon met één iemand, of alleen. Dat moeten we kunnen opbrengen.”

Richtlijnen

Wielerbond KNWU stelde eerder al een lijst tips samen over fietsen buitenshuis: fiets alleen en houd anderhalve meter afstand, leeg je neus niet op straat, beperk zware trainingen, doe geen gekke dingen op de fiets, zorg goed voor jezelf en gebruik je verstand. Tot 1 juni heeft de regering alle wieleractiviteiten afgelast.