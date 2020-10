Veelwinnaar Ganna ziet Hart eindzege pakken: “Bizar dat we de Giro zo eindigen”

Voor Filippo Ganna was de Giro d’Italia van 2020 er een om nooit meer te vergeten. De Italiaan won alle drie de tijdritten, een bergetappe en zag op de slotdag ploeggenoot Tao Geoghegan Hart de eindzege veroveren. “We werken al 21 dagen samen en het is bizar dat we de Giro zo eindigen”, zegt Ganna.

“En dat dit het resultaat is, is fantastisch”, aldus de wereldkampioen tijdrijden. Van tevoren ging INEOS Grenadiers met Geraint Thomas als kopman van start. Na zijn vroege val liep het helemaal anders.

Tao Geoghegan Hart ging als nummer twee, maar in dezelfde tijd als roze trui Jai Hindley, van start in de slottijdrit naar Milaan. Ganna wist vanmorgen dat het goed zat. “Elke etappe is anders en raar, maar vanmorgen zag ik dat Tao de juiste mindset had”, zegt Ganna, die zelf de tijdrit won in Milaan. “Dit is ritzege nummer zeven al én we kunnen vanavond de roze trui mee naar huis nemen.”

Ganna wil nog niet te veel vooruit kijken naar 2021, waarin hij zijn status als beste tijdrijder van de wereld kan bevestigen. “We zullen wel zien wat er nog gaat gebeuren. Voor nu gaat het erom dat we vanavond de zege van Tao gaan vieren, want dat is heel mooi”, aldus de Italiaanse stoomwals.