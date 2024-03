dinsdag 5 maart 2024 om 14:27

Veel aandacht voor nieuwe tijdrithelm Visma | Lease a Bike: “Meer dan we hadden gedacht”

De nieuwe tijdrithelmen die Visma | Lease a Bike gebruikt blijven de wielerwereld beroeren. Op sociale media klinkt massaal commentaar op het futuristische hoofddeksel. “Ik snap dat er gelachen wordt met het design, maar tijdens de testen spraken de resultaten voor zich”, zegt Mathieu Heijboer, Head of Performance, in gesprek met Sporza.

De eerste tijdritten van het jaar reden ze bij Visma | Lease a Bike nog met de Aerohead MIPS-tijdrithelm van Giro, maar maandag reden de renners in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico voor het eerst met het nieuwe, futuristisch ogende model: de Aerohead 2.0. Deze gloednieuwe tijdrithelm zal vandaag ook in de ploegentijdrit van Parijs-Nice te bewonderen zijn.

“Onze tijdrithelm heeft al veel aandacht gekregen. Meer dan we vooraf gedacht hadden”, geeft Heijboer, die als Performance Manager van Visma | Lease a Bike vandaag aanwezig is in Parijs-Nice, aan. “Het is natuurlijk een ander design dan we gewoon zijn. Maar we hebben er heel veel vertrouwen in. Enkele weken geleden hebben we Wout (van Aert, red.) de helm laten testen in Zolder. De resultaten waren duidelijk.”

Over opvallende vorm: “Heeft alles te maken met aerodynamica”

Een belangrijke vraag: waarom heeft de nieuwe tijdrithelm zo’n opvallende vorm? “Dat heeft alles te maken met aerodynamica. Het hoofd is een van de eerste plekken die de lucht raakt. Door de grote flap wordt de wind gebroken voordat die het hoofd raakt”, legt Heijboer uit. “Dankzij de brede helm verloopt de airflow rond de schouders beter. Het grote vizier zorgt voor een heel goed zicht. Bovendien kan je dankzij dat grote vizier relatief eenvoudig je hoofd naar beneden kantelen of recht vooruitkijken zonder dat dit heel veel impact heeft op de vorm van de helm.”

Volgens Bert Blocken, professor bouwfysica aan de KU Leuven met specialisatie aerodynamica, kan de nieuwe helm “drie, vier of vijf seconden winst opleveren in een tijdrit van vijftien kilometer.” Heijboer nuanceert dit. “Dat is afhankelijk van welke renner de helm op heeft. Het is echt wel ontwikkeld voor onze toptijdrijders. Er komen belangrijke tijdritten aan, zoals de olympische tijdrit. Elke seconde telt.”