Vaughters: “45 seconden pakken in 17 kilometer is krankzinnig” woensdag 12 februari 2020 om 12:32

De openingsploegentijdrit in de Tour Colombia 2.1 werd voor het tweede opeenvolgende jaar gewonnen door EF Pro Cycling. Dat deed de ploeg met groot vertoon van macht. Over een afstand van 16,7 kilometer was de formatie van Jonathan Vaughters maar liefst 45 seconden sneller dan de tweede ploeg in de daguitslag, Deceuninck-QuickStep.

“Ik dacht wel dat we gingen winnen, of in ieder geval dicht bij een overwinning gingen zijn”, zegt de uitgesproken ploegbaas in een terugblik op het digitale huis van de WorldTour-ploeg. “Maar 45 seconden pakken in 17 kilometer is krankzinnig! Zo’n verschil heb ik denk ik in de afgelopen tien jaar niet gezien in een ploegentijdrit.”

De zege was extra speciaal voor Rigoberto Urán. De Colombiaan maakte in de wedstrijd in zijn thuisland zijn rentree na zijn harde valpartij in de Vuelta a España van vorig seizoen. “Het was vijf maanden geleden dat ik voor het laatst een rugnummer had opgespeld. Ik was behoorlijk nerveus, maar ik voelde me klaar om te racen. De ploeg die we hier hebben is van zeer hoog niveau en we boeken hier een geweldig resultaat. Het is mooi om samen deze overwinning te kunnen vieren.”

De leiderstrui hangt om de schouders van Jonathan Caicedo. De tijdrit- en wegkampioen van Ecuador is eveneens verheugd met het resultaat. “De hele ploeg was ontzettend blij na de etappe. Dit betekent veel voor ons allemaal. We hebben veel respect voor deze wedstrijd en we gaan de komende dagen hard blijven werken.”