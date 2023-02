Vanmarcke wil er meteen staan in de Omloop: “Kan het me niet permitteren om te pieken”

Het wielerseizoen is al ruim een maand onderweg, maar voor Sep Vanmarcke begint het aankomende zaterdag pas écht met Omloop Het Nieuwsblad. De klassiekerspecialist van Israel-Premier Tech hoopt er meteen te staan. “Ik wil van de Omloop tot Parijs-Roubaix goed zijn”, klinkt het in gesprek met Het Nieuwsblad.

Vanmarcke kende vorig seizoen weer de nodige pech in het voorjaar en is dan ook uit op sportieve revanche. Te beginnen in Omloop Het Nieuwsblad, een koers die Vanmarcke in 2012 al eens wist te winnen. “Ik heb niet echt één piek gepland of zo dit voorjaar. Dat kan ik me eigenlijk niet meer permitteren doordat de resultaten het voorbije jaar wat achterwege bleven. Ik wil van de Omloop tot Roubaix goed zijn.”

“Vorig jaar heb ik door allerlei ziektes omzeggens niets gepresteerd. Daarom focus ik me nu vooral op het halen van een goed niveau waarvan ik denk dat ik er finales mee kan rijden. Ik heb me vroeger altijd beziggehouden met nadenken over het koersverloop en mogelijke scenario’s te overlopen, maar dat ga ik dit jaar eens loslaten.”

De 34-jarige renner kon zich de voorbije weken in de Ster van Bessèges en de Ruta del Sol klaarstomen voor zijn geliefkoosde voorjaarskoersen. “Algemeen is mijn vorm best ok, ik mis misschien nog wat specifieke trainingen op explosiviteit, maar dat kan ik nog compenseren door straks de hellingen op te gaan sprinten.”

Perspectief

Wat verwacht Vanmarcke precies van de eerste echte krachtmeting tussen de klassiekerspecialisten? “Het opent perspectieven voor iedereen dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel dit jaar de Omloop skippen. Tegelijk betekent dat ook dat hun ploegen vrijer en meer open gaan koersen.”