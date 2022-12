Vandeputte pakt eerste podiumplek in Wereldbeker: “Dit betekent veel voor me”

Niels Vandeputte kwam tijdens de Wereldbeker Val di Sole met een wheelie over de finish om zijn prestatie aldaar te vieren. In de Italiaanse sneeuwcross hoefde hij enkel Michael Vanthourenhout voor te laten. Voor Vandeputte betekende deze uitslag dat hij voor het eerst mocht plaatsnemen op het podium na een wereldbekermanche bij de elite. “Dit betekent veel voor me”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik heb de laatste twee jaar wel een enkele keer op het podium gestaan in elitewedstrijden, maar in een wereldbekerwedstrijd, op een rondje als deze, is ongelofelijk. Ik ben heel, heel blij”, aldus de 22-jarige crosser, die uitstekend van start ging. Al vrij vroeg in de wedstrijd kwam hij voorop te zitten met de uiteindelijke winnaar Vanthourenhout. “Tijdens de verkenning had ik veel vertrouwen. En tijdens de eerste twee rondes had ik dat gevoel ook op het ijs en de sneeuw.”

“Het was belangrijk om van voren te zitten, omdat je in tweede positie de sporen niet goed kon zien. Samen met Michael sloeg ik een gat. Hij slaagde erin om ook een gaatje op mij te pakken, waarna ik een valpartij en een lekke band had. Dus ik moest hem laten gaan. Ik bedoel daarmee niet dat ik hem anders had kunnen volgen, maar dan was het misschien wel een mooier gevecht geweest. Toch ben ik blij dat ik het tempo kon behouden en tweede kon worden.”