Van Vleuten trekt nu wel aan het langste eind: “Het is net als met goede wijn”

Tweede, tweede, vierde, tweede… Annemiek van Vleuten moest dit voorjaar met heel wat ereplaatsen genoegen nemen, maar vandaag was het wel raak. In Luik-Bastenaken-Luik soleerde de kopvrouw van Movistar op knappe wijze naar de zege. “Het is in deze tijd gewoon moeilijker om koersen te winnen”, vertelde een dolgelukkige Van Vleuten na afloop.

De inmiddels 39-jarige Van Vleuten begon het voorjaar met een zege in Omloop Het Nieuwsblad, maar moest vervolgens haar meerdere erkennen in Lotte Kopecky, de collectieve sterkte van SD Worx of de Italiaanse Marta Cavalli. “Ik ben nog nooit zo goed geweest in het voorjaar, maar dat resulteert niet altijd in overwinningen. Het is in deze tijd gewoon moeilijker om koersen te winnen”, aldus Van Vleuten in het flashinterview.

En toch wist de renster zichzelf moed in te spreken voor de start van Luik-Bastenaken-Luik. “Je moet het vertrouwen hebben om twee keer vol aan te zetten, zowel op de Redoute als op de Roche-aux-Faucons. Dat het uiteindelijk ook goed uitpakt, is echt geweldig. Je moet het echt durven om van onder aan de voet aan te gaan. Het was zeker niet eenvoudig, ook al omdat SD Worx niet wilde meewerken. Dat is voor hun een goede tactiek, maar dat maakt het wel lastig.”

“Het is net als met goede wijn. De kracht komt met de jaren”

“Met de nieuwe finale moet ik wel twee keer vol aangaan, dan maak ik namelijk meer kans. Het is net als met goede wijn. De kracht komt met de jaren. Ik profiteer dan ook van een zware koers.” Op de flanken van de Roche-aux-Faucons, de laatste klim van de dag, was het vrouw tegen vrouw en bleek niemand in staat om Van Vleuten te volgen. De sterkste renster in koers begon met twintig seconden voorsprong aan de laatste tien, wat vlakkere kilometers.

Zegezeker voelde ze zich echter niet, verre van. “Na de Roche-aux-Faucons was het namelijk wind op de kop en dat is zwaar voor een solist. Als ze daarachter dan samenwerken, ben je normaal gezien kansloos. Er was maar één optie: in tijdritmodus overgaan, zo aerodynamisch mogelijk zitten en er vol voor gaan. Ik ga nu eerst even thuis van deze zege genieten. Mijn volgende grote doel is dan de Tour de France.”