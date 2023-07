Van Vleuten slaat toe in ‘sprintersrit’: “Aanval is de beste verdediging”

Annemiek van Vleuten beschikt na vier etappes over de beste papieren om de Giro d’Italia Donne te winnen. De Nederlandse wist ook in de rit naar Borgo Val di Taro goede zaken te doen met het oog op de eindzege.

Na afloop keek ze in een flashinterview terug op de finale. “Ik moet zeggen dat ik deze rit eigenlijk had aangekruist als een sprintersrit, maar mijn sportdirecteur kwam naar me toe en zei dat de aanval de beste verdediging was. Ik stemde meteen in met zijn plan, aangezien ik graag agressief koers. Dat is voor mij ook de beste tactiek.”

De regerende wereldkampioen op de weg besloot op de laatste klim van de dag, die naar Strela (5 km aan 3,3%), haar duivels te ontbinden. “In de finale was er nog een beklimming in drie trapjes. De ploeg deed echt een geweldige lead-out naar de voet van de klim. Dat was ook nodig, aangezien het een vrij korte klim was. Ik had dus wel een lastige aanloop nodig. Ik ging vervolgens aan en alleen Elisa (Longo Borghini, red.) kon volgen.”

Van Vleuten deed vandaag dus uitstekende zaken in het klassement, maar hoopte stiekem ook de etappe te winnen. “Mijn hoofddoel was om tijd te pakken op mijn concurrentes. In de laatste kilometer mocht ik ook denken aan de ritzege. Ik weet dat Elisa iets sneller is in een sprint en ik had ook al veel gegeven. Ik voelde al dat ik geen echte sprint meer in de benen had, maar je wil natuurlijk altijd winnen. Maar het was ook niet echt nipt in de sprint. Ze was duidelijk sneller.”