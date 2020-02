Van Vleuten plande aanval op Muur: “Dat was een mooie kans” zaterdag 29 februari 2020 om 16:25

Wereldkampioene Annemiek van Vleuten is het wegseizoen begonnen zoals ze het geëindigd is: winnend. In de Omloop Het Nieuwsblad won ze haar eerste wegkoers in de regenboogtrui door weg te rijden uit een omvangrijke kopgroep op de Muur van Geraardsbergen. Vervolgens reed ze alleen naar de finish. In het flashinterview liet ze weten daar aanval op de flanken van de Muur gepland was.

Na de Haaghoek kreeg ze af te rekenen met pech. “Ze vielen achter mij en ze reden in mijn achterwiel. Daardoor zat mijn ketting vast. Ik heb het probleem rustig verholpen en toen kon ik proberen terug te komen. Die achtervolging heeft me geholpen om weer lekker warm te worden”, zegt Van Vleuten, die zegt dat ze het op dat moment flink koud had.

Van Vleuten keerde terug vooraan en zou met 21 andere rensters in een kopgroep aan de Muur van Geraardsbergen beginnen. Daarop had de wereldkampioene haar aanval gepland, bevestigt ze met een grote glimlach. “Dat was een hele mooie kans. Het was niet echt een explosieve aanval, maar ik ging van onderaf aan en het was commit and go. De ploeg leverde mij in perfecte positie af onderaan de Muur, daarvoor had ik geen trap teveel hoeven doen.”

Vervolgens was het nog zeventien kilometer alleen doortrappen naar de finish in Ninove, maar Van Vleuten wist dat normaliter het goed zat. “Ik keek met een schuin oog naar mijn wattagemeter en toen dacht ik: er zit nog wel wat power achter, dan moeten ze van goeden huize komen…” Aan de finish in Ninove had ze 42 seconden voorsprong op de achtervolgers.