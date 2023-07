Van Vleuten pakt tijd in chaotische finale Giro Donne: “Een perfecte dag”

Het was afzien tot op de streep, maar Annemiek van Vleuten deed vandaag wel weer uitstekende zaken in de Giro d’Italia Donne. De rozetruidrager pakte in de vijfde etappe naar Ceres tijd op haar concurrentes voor de eindzege. “Ik denk dat we mogen stellen dat we ons doel hebben bereikt”, liet ze na afloop weten in het flashinterview.

Van Vleuten slaagde er in de finale net niet in om de eerder ontsnapte Antonia Niedermaier terug te halen, maar dit mag de pret toch niet drukken. De regerend wereldkampioene van Movistar doet namelijk (opnieuw) uitstekende zaken in het algemeen klassement, al werd ze ook wel ‘geholpen’ door een valpartij van haar grootste belaagster Elisa Longo Borghini. De Italiaans kampioene ging in de afdaling van de laatste klim hard onderuit.

“Het was zo’n zware etappe. Ik heb het roze nu wat steviger om mijn schouders, dus ik denk dat we mogen stellen dat we ons doel bereikt hebben”, waren de eerste woorden van Van Vleuten. “Op het einde kon ik ook nog vechten voor de ritzege. Het was een heel spannende strijd. Dat is toch wat we willen, zulke gevechten in het vrouwenwielrennen.”

Overigens beleefde Van Vleuten in de afdaling van de klim naar het heiligdom van Sant’Ignazio 5,6 km aan 6,8%) zelf ook nog een schrikmomentje. De Nederlandse ging nog bijna onderuit, maar kwam met de schrik vrij. “In de laatste afdaling nam ik wat te veel risico’s, maar het belangrijkste was dat ik tijd heb gepakt. Het is dus een perfecte dag, denk ik.”