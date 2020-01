Van Vleuten begint seizoen in Omloop het Nieuwsblad woensdag 15 januari 2020 om 15:55

Annemiek van Vleuten zal in 2020 haar eerste wedstrijdkilometers afwerken in Omloop Het Nieuwsblad. Dat meldt haar ploeg Mitchelton-Scott. Het wordt de eerste wegkoers waarin zij in haar regenboogtrui zal verschijnen. De damesversie van de Tour Down Under – die donderdag begint – slaat zij over.

Ook in 2019 begon Van Vleuten haar seizoen in de Vlaamse openingsklassieker. Ze eindigde er als vierde, in een wedstrijd die gewonnen werd door Chantal Blaak. Het zou het begin zijn van een seizoen met als hoogtepunt haar wereldtitel in Yorkshire, na een solo van 105 kilometer.

Nieuwe fiets

Ter ere daarvan ontving Van Vleuten (die momenteel met de mannenploeg op trainingskamp is in Italië) van fietsensponsor Scott een speciale uitvoering van haar SCOTT Addict RC, met daarop glitterverf in de regenboogkleuren. Naast de herkenbare regenboogbanden op de voorvork en de zadelpen heeft de fiets meerdere persoonlijke kenmerken.

Op de bovenbuis is haar bijnaam binnen de ploeg Vleuty te lezen samen en zijn er Nederlandse symbolen als een windmolen, een klomp en een tulp afgebeeld. Op de onderbuis wordt een verwijzing gemaakt naar haar memorabele solo op het wereldkampioenschap. De fiets is daarnaast (zoals bij alle rensters van de ploeg in 2020) uitgerust met schijfremmen.