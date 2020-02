Van Schip en Havik winnen aangepaste Driedaagse van Kopenhagen zondag 9 februari 2020 om 18:07

Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik zijn een klasse apart gebleken in de DBC Driedaagse in Ballerup, een stad op een steenworp afstand van Kopenhagen. De Nederlanders stonden van begin tot eind aan kop en reden de concurrentie op meerdere rondes achterstand.

Ook op de slotdag bleek het olympische koppel (Van Schip en Havik hopen zich te plaatsen voor Tokio, red.) te goed voor de rest. In de afsluitende koppelkoers wisten zij dat te bevestigen door de voorsprong nog verder uit te breiden.

De strijd om de andere podiumplaatsen was spannender in de Ballerup Super Arena. Ploeggenoten Casper Pedersen en Cees Bol van Team Sunweb wonnen de strijd om de tweede plaats. Zij verdreven thuisrijders Michael Mørkøv en Oliver Wulff naar de derde plaats.

De Zesdaagse van Kopenhagen kon dit baanseizoen geen doorgang vinden. In plaats daarvan werd dit meerdaagse evenement verreden op de indoorbaan van Ballerup. De driedaagse stond onder auspiciën van wielerclub DBC.

🔥🔥WINST🔥🔥 voor Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik in Kopenhagen! Voorsprong op de streep op de nummer twee: 5 rondes. AUW. 🙀 pic.twitter.com/pmMhJTudxD — BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) February 9, 2020