maandag 28 augustus 2023 om 10:39

Van Mechelen prijst zich gelukkig met ‘slechts’ gebroken sleutelbeen en gebroken ribben

Vlad Van Mechelen kwam in de slotrit van de Tour de l’Avenir akelig ten val en zou de Toekomstronde uiteindelijk niet uitrijden. Na afloop prijst de Belg zich gelukkig met flinke schade: een gebroken sleutelbeen en een aantal gebroken ribben.

Op social media deelt de Belg een foto van zijn rug met daarbij de tekst: “Ik had een grote val vandaag. Ik voel dat ik geluk heb gehad met slechts een gebroken sleutelbeen en meerdere gebroken ribben. Volgend jaar kom ik terug om de wedstrijd uit te rijden.”

De 19-jarige coureur van Development Team dsm-firmenich animeerde de openingsritten van de Tour de l’Avenir. In de eerste drie etappes eindigde hij bij de eerste tien. Aan het begin van dit jaar werd hij tweede in de proloog van Olympia’s Tour.

Had a big one today…feeling lucky that it’s only a broken collarbone and a couple broken ribs. I’ll come back to finish it next year 😉 pic.twitter.com/QkG8DBemwz

— Vlad Van Mechelen (@vladVmechelen) August 27, 2023