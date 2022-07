Van Hooydonck ziet harde werk beloond worden: “Als je zo’n ploeg hebt, smijt je je honderd procent”

Jumbo-Visma ging in de achtste etappe van de Ronde van Frankrijk vol voor dagsucces met Wout van Aert. Vooral Nathan Van Hooydonck deed berenwerk voor de drager van het groen, die het in Lausanne vervolgens vakkundig afmaakte. “Ik wist nog niet dat Wout gewonnen had toen ik over de finish reed, maar dit is prachtig”, tekent Het Nieuwsblad op uit de mond van Van Hooydonck.

“Je rijdt er de hele dag voor op kop en je weet dat als alles goed gaat, dat hij er heel dichtbij zal zijn. Maar je moet het altijd nog doen”, aldus Van Hooydonck. Hij reed een groot deel van de etappe op kop van het peloton, samen met Christopher-Juul Jensen van BikeExchange, om de vlucht van drie te controleren. “We hadden in de vorige etappes ook al wel stevig gereden om onze kopmannen voorin te houden, maar dit is toch nog net iets lastiger.”

“Op het einde kwamen er nog wat motiverende woorden van Van Aert. Dat is wel mooi. Als je zo’n ploeg hebt, smijt je je honderd procent. Op fietsgebied is dit echt een droom. Dat Wout hier wint, is mijn beloning. Daarvoor doe ik het. We zitten in een goede flow met de ploeg, hopelijk kunnen we dat zo houden.”