woensdag 30 augustus 2023 om 20:17

Van Empel na zege in Tour de l’Avenir ‘Fem’: “Een geweldige kans om hier te winnen”

De Tour de l’Avenir Femmes mag voor een dag omgedoopt worden tot de Tour de l’Avenir ‘Fem’ na de overwinning van Fem van Empel. Zij was na een bergrit van bijna 100 kilometer de beste sprintster van een ruime elitegroep. “Ik ben heel erg blij”, jubelde Van Empel na afloop bij DirectVélo.

“Het is de eerste keer dat er een Tour de l’Avenir is voor vrouwen en het is een geweldige kans om hier te winnen”, aldus de wereldkampioene veldrijden, die normaal gesproken uitkomt voor Jumbo-Visma. “Vandaag reden we voor het eerst een lange klim op in deze ronde. Shirin van Anrooij en de rest van de ploeg hebben goed werk voor me gedaan.”

Uiteindelijk wist Van Empel het in de sprint af te maken voor Dominika Wlodarczyk (Polen) en Flora Perkins (Groot-Brittannië). Met nog twee bergetappes te gaan wil Nederland meer. “We kijken uit naar de komende dagen. Misschien kan ik nog wel de groene trui en de bolletjestrui verdedigen. En ik houd niet zo van trainen. Het is beter om te koersen en daarom ben ik hier”, lacht ze.

In het algemeen klassement is Van Empel dertiende, op 1.32 minuut van leidster Antonia Niedermaier. Mede-kopvrouw Shirin van Anrooij is derde op 23 seconden van het geel.