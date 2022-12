Van Empel na moeizaam begin toch de beste in Antwerpen: “Had koude handen”

Video

Fem van Empel moest in de laatste wereldbekermanches nog haar meerdere erkennen in landgenotes Shirin van Anrooij of Puck Pieterse, maar was vandaag weer de beste in een wereldbekercross. In Antwerpen soleerde ze, na een moeizame openingsfase, naar de zege.

Na afloop keek Van Empel terug op haar winnende race. “Het eerste gedeelte ging niet goed. Ik had heel koude handen en dus ging het schakelen en remmen wat lastig. De focus was er niet. In het tweede gedeelte voelde ik mij wel weer goed en kon ik mijn eigen cross rijden. Dat was genoeg voor de overwinning. Daar ben ik heel erg blij mee.”

Van Empel wist halfweg koers weg te rijden van haar landgenote Puck Pieterse en vervolgens een succesvolle solo uit haar benen te schudden. “Ik moest me in het begin echt even herpakken. Ik trapte een paar keer op mijn adem. Gelukkig kon ik het in het tweede deel wel goed doorzetten en zo de overwinning pakken.”

Voor de Europees kampioene is het alweer haar negende overwinning van het seizoen, al dateerde haar laatste zege wel van begin november. “In de maand november lag de focus op trainen. We zitten nu in december en ik ben heel blij dat ik weer meedoe om de zege, al was het de voorbije crossen ook niet slecht.”