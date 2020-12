Van Empel (18) vierde in Dendermonde: “Apart om al mee te doen met toppers”

Fem van Empel werd gisteren razend knap vierde in de loodzware wereldbekercross van Dendermonde. De pas 18-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal eindigde op veertig seconden van winnares Lucinda Brand. Daarmee liet ze heel wat grote namen achter zich.

Van Empel, een van de jongste rensters ooit in de top-vijf van een wereldbekercross, had alle reden om tevreden te zijn met haar prestatie. “Dit had ik van tevoren niet verwacht”, glunderde Fem na afloop in een reactie op de website van haar ploeg. “Anderzijds hoopte ik wel op een kentering na vorige week. In Namen was ik gewoon kansloos. Ik had al een slechte startpositie en dat kwam er in het begin nog eentje voor mij ten val..”

“Maar op een parcours als dit kom je na drie kwartier crossen wel op je plaats terecht. Toch voelt het apart dat ik hier op achttienjarige leeftijd al meedoe met de toppers. Bij het ingaan van de laatste ronde zat ik nog in zevende positie, denk ik. Op vier minuten voor het einde passeerde ik Sanne Cant en Annemarie Worst. Niet de minsten…”

Hard gewerkt

Van Empel overtreft haar verwachtingen eigenlijk al de hele winter. “Voor het seizoen hoopte ik om regelmatig de top twintig te halen. Uiteindelijk doe ik bijna overal mee voor de top tien, met af en toe een mooie uitschieter. Hoe dat komt? Geen idee”, lacht ze.

“Ik heb het voorbije jaar wel hard gewerkt. Dat zal wel geholpen hebben. Ik denk dat ik ook sterker word van te moeten terugknokken door die slechte startposities. Zo doe ik pakken ervaring op en dat maakt me sowieso sterker. Dat kan me op termijn alleen maar ten goede komen.”

🇳🇱 Fem van Empel (18) is the youngest rider in the Top 4 of a UCI World Cup for Women Elite since Marianne Vos in 2004. Very impressive seen the hard course today in Dendermonde and the current level of women's cyclocross. #cxfacts pic.twitter.com/i5e5mc6yca — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 27, 2020