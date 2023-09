zaterdag 16 september 2023 om 17:36

Van Eetvelt verrast door ‘aanval’ Wout Poels: “Maar denk dat de sterkste heeft gewonnen”

Weer een ereplaats voor Lennert Van Eetvelt in de Vuelta a España. Vanuit de vroege vlucht eindigde de 22-jarige Belg in de voorlaatste rit als vierde. “Ik ben heel blij, maar ook een beetje teleurgesteld”, zei hij na afloop tegen Eurosport.

“In de finale voelde ik me heel goed en ik hoopte op een betere sprint”, legt hij uit. “Ik was wat verrast door de aanval van Wout Poels. Maar ik denk dat de sterkste uiteindelijk wint. Hij was supergoed op de beklimming. Het is wat het is.”

Van Eetvelt was op de laatste beklimming van de dag de enige die direct meekon met de uiteindelijke winnaar Wout Poels, toen de Nederlander versnelde. “Ik had eigenlijk wat verwacht van Remco (Evenepoel, red.). Soudal Quick-Step de hele dag heel hard. Toen Wout ging, volgde ik gewoon en dacht ik dat Remco zou komen. Maar het duurde langer dan verwacht voordat hij kwam. De klim was ook wat langer dan ik verwachtte.”

“Ik ben blij met dit resultaat na drie weken koers. Ik hervond mijn benen. Misschien kan ik nog drie weken doen”, aldus de renner van Lotto Dstny, die tijdens de ronde te kampen kreeg met ziekte. “Ik ben blij met deze Vuelta, ik heb goed gepresteerd. Er had misschien meer ingezeten, maar ik kan nu alleen blij zijn.”