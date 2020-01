Van der Poel kritisch op vlak WK-parcours: “Genoeg mooie crossen in Zwitserland” dinsdag 28 januari 2020 om 14:00

Komende week vindt op de vliegbasis van het Zwitserse Dübendorf het wereldkampioenschap veldrijden plaats. Zoals altijd in de aanloop naar het WK houdt het parcours de gemoederen flink bezig. Titelverdediger Mathieu van der Poel laat in gesprek met Sporza alvast kritisch uit over de omloop: “Ik vind het heel vreemd om weer op een plek te gaan rijden waar nog nooit een cross gereden is.”

Een dijkje moet een paar keer worden beklommen en er staan ook een paar bruggen in het rondje, maar verder is het een biljartlaken waar de renners overheen moeten rijden. “Het zal wel weer om geld draaien”, poogt de kopman van Alpecin-Fenix de keuze voor de vlakke omloop te verklaren. “Er zijn nochtans genoeg mooie crossen in Zwitserland. De crossers die regelmatig naar het buitenland trekken, zijn altijd lyrisch over de Zwitserse parcoursen.”

Van 2007 tot en met 2009 werd er gecrosst in Dübendorf, maar de afgelopen jaren stond er geen UCI-veldrit in de plaats net buiten Zürich gepland. Voor Van der Poel en co. wordt het dus de eerste kennismaking met het parcours. “Ik heb de 3D-animatie bekeken, maar daar kan ik niets uit opmaken”, zegt de topfavoriet. “Ik vind het heel vreemd om weer op een plek te gaan rijden waar nog nooit een cross is gereden. Ik denk dat het WK in Bièles een voorbeeld was dat het toch een optie zou moeten zijn dat er toch al een keer gecrosst zou zijn. Maar ik zal het me niet aantrekken”, stelt Van der Poel zijn fans gerust.

Wout van Aert kan zich vinden in de woorden van zijn concurrent: “Het is een beetje raar om naar een WK te gaan waar je zo weinig over weet”, zegt. Dat is wat atypisch voor een WK. Laten we het einde van de week en de officiële trainingen afwachten. Zoals ik nu de voorspellingen zie, zou er wellicht toch wat modder zijn, maar we weten nog niet veel. Ik trek alvast zonder stress en op het gemak naar Zwitserland”, besluit hij.

