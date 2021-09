Van der Hoorn: “Zege nummer drie, dat is toch niet mis voor een niet-sprinter”

Het leek een onmogelijke missie, maar Taco van der Hoorn wist vandaag in de Omloop van het Houtland na een halve dag in de aanval uit de greep te blijven van het peloton. Een straf nummertje van de Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert. “Dit is mijn derde overwinning van het seizoen, dat is toch niet mis voor een niet-sprinter”, klonk het na afloop.

Van der Hoorn keek in het flashinterview terug op een nagelbijtende finale. De Nederlander reed in de finale voorop met Guillaume Van Keirsbulck, maar het peloton zat de twee vluchters op de hielen. Toch wist Van der Hoorn uit de greep te blijven van de sprinters. “Ik moest het vandaag tactisch spelen, maar het was zwaar. Eerst was ik met Jonas (Rickaert, red.) op pad. Dat was meer een spierballengevecht.”

Gokken

“Het ging heel erg hard, maar we waren na tachtig kilometer wel leeg. Toen kwam Guillaume aansluiten en mocht ik niet meer rijden van de ploegleiding. Dat was uiteindelijk toch goed voor het resultaat. We hadden met Danny (van Poppel, red.) nog de snelste sprinter achter de hand, zeker na het uitvallen van Tim Merlier. We hoefden dus niet per se te rijden. Ik kon met andere woorden gokken.”

Van der Hoorn besloot op een gegeven moment weg te springen bij Van Keirsbulck, op een moment dat het peloton angstvallig dichtbij kwam. “Het werd close”, zo blikte de winnaar terug op de finale. “Het liep op een bepaald moment een beetje omhoog. Toen dacht ik: ‘als ik nu ga, krijg ik hem er wel af.’ Guillaume was wel moe, wat ook logisch was na al dat kopwerk.” Van der Hoorn was eerder dit jaar al succesvol in de Giro d’Italia en de Benelux Tour.