Van der Haar showt Europese sterrentrui, Barnabas Vas wint in Niel

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag over de Europese kampioenstrui van Lars van der Haar en Barnabas Vas, de jongere broer van Blanka Kata Vas.

Lars van der Haar showt Europese trui

Lars van der Haar zal vandaag in Niel zijn eerste veldrit betwisten sinds zijn zege op het EK veldrijden op de VAM-berg. De crosser van Baloise Trek Lions liet zich voor de start al fotograferen in de fonkelnieuwe sterrentrui. Het is overigens niet de eerste keer dat Van der Haar de Europese trui mag dragen in een cross, aangezien hij in 2015 al eens Europees kampioen werd in Huijbergen.

Jongere broer van Blanka Vas zegeviert in Niel

Blanka Kata Vas maakt al enkele jaren indruk in het veld, maar ook jongere broer Barnabas blijkt talent te hebben als crosser. De 15-jarige Hongaar was vandaag de beste in de Jaarmarkcross van Niel. Vas won bij de tweedejaars nieuwelingen, voor de Belg Axel Van Den Broek en de Nederlander Antoine Quint.

Het is voor Barnabas Vas de eerste zege van het seizoen. Eerder werd hij al derde in de cross van Rijkevorsel en vierde in de veldrit van Arendonk. Oudere zus Blanka is er vandaag overigens niet bij in Niel. De vice-Europese kampioen is komende zondag wel weer van de partij in de Wereldbeker van Tábor.