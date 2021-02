Van der Haar op podium in Oostmalle: “Kijk positief terug op het seizoen”

Lars van der Haar heeft voor de achtste keer dit seizoen een podiumplaats behaald. In de Sluitingsprijs Oostmalle moest de Nederlander van Baloise Trek alleen Laurens Sweeck en Quinten Hermans voor zich laten. “Het ging goed vandaag, en het is leuk om mijn seizoen zo af te sluiten”, reageert Van der Haar.

De crosser uit Woudenberg kwam langzaam op gang en sloot halverwege aan bij een groep die reed om de derde plaats. “Ik had lange tijd niet door dat ik naar het groepje reed dat voor de derde plek streed”, vertelt Van der Haar. “Ik dacht verder naar achteren te zitten, maar dat viel dus mee.”

De afgelopen maanden kwam Van der Haar vaak niet in de buurt bij het podium, ook toen Mathieu van der Poel en Wout van Aert zich al op het wegseizoen zijn gaan richten. “Het viel de laatste weken beetje tegen, ook al had ik het gevoel dat het er nog wat in de benen zat. Of het zat tegen, of anderen waren beter”, zegt hij. “Maar ik kijk positief terug op het seizoen, ik ben er tevreden mee.”