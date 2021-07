Van der Breggen na zege in klimtijdrit: “Goede test voor de Spelen”

Anna van der Breggen toont een kleine maand voor de Olympische Spelen een ijzersterke vorm. Als leidster van de Giro d’Italia Donne won ze maandag de klimtijdrit met overmacht en dat geeft vertrouwen richting Tokio. “Dit was een goede test voor de Spelen”, reageert Van der Breggen na afloop.

“Het was een heel mooie tijdrit”, vertelt de kopvrouw van SD Worx na de 11 kilometer lange chrono naar Riale. “Tijdritten als deze hebben we niet veel, eigenlijk nooit. Het was een heel mooi om deze tijdrit te rijden.”

Van der Breggen is bezig aan haar laatste seizoen en dan is elke zege meegenomen. “Ik sta in een luxe positie met deze ploeg om mij heen. Zeker in mijn laatste jaar is het mooi om dit te doen”, aldus de Nederlandse. Toch wil ze niet te vroeg juichen. “We zijn pas halverwege. De rest van de ronde heb ik ook nog goede benen nodig. Er komen nog wat lastige bergritten aan en hopelijk blijft het zo goed gaan, maar we moeten ervoor blijven vechten.”

In de top van het klassement bezet SD Worx de eerste drie plekken. Achter Van der Breggen staan Ashleigh Moolman-Pasio en Demi Vollering. “We kijken vooral naar het klassement. Maar we zijn hier ook met Chantal van den Broek-Blaak en Elena Cecchini. Zij willen zeker aanvallen in de vlakke etappes. Dat geldt ook voor de ritten in de bergen. Dus als er kansen zijn gaan we voor ritzeges, maar het klassement houden we goed in de gaten natuurlijk”, zegt ze.