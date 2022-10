Van de Putte wint veldrit in Topolcianky, Kuypers en Honsinger vieren in Nommay

Daags voor de wereldbeker in het Tsjechische Tábor stonden er elders in Europa ook al meerdere veldritten op het programma. Zo werd er gecrost in het Slowaakse Topolcianky en het Franse Nommay. Ook waren er de nationale kampioenschappen veldrijden van Estland.

In de C2-veldrit van Nommay – de eerste manche van de Coupe de France Cyclo-cross – was er Belgisch succes bij de mannen. Gerben Kuypers kwam na ruim een uur als winnaar over de streep, de Fransen Joshua Dubau en Valentin Guillaud volgden meer dan een halve minuut later. De 39-jarige Steve Chainel eindigde op de vierde plaats. Bij de vrouwen ging de zege naar Clara Honsinger. De Amerikaanse rekende eveneens relatief eenvoudig af met twee Françaises, Amandine Fouquenet en Solenne Billouin.

De strijd in de Grand Prix Topolcianky (C2) was – bij de mannen, althans – spannender. Hier zagen we een duel tussen Victor Van de Putte en Ward Huybs, waarbij eerstgenoemde uiteindelijk aan het langste eind trok. Van de Putte versloeg Huybs met zeven seconden verschil. Bij de vrouwen stond er ondertussen geen maat op de Tsjechisch Pavla Havlikova, die haar landgenote Nikola Bajgerova en de Poolse Zuzanna Krystala naar de plaatsen twee en drie verwees.

Het Ests kampioenschap, tot slot, leverde een overwinning op voor Rait Ärm. Bij de vrouwen was Mari-Liis Mottus de beste.