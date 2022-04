Van Baarle wijst op sterke Roubaix-selectie INEOS: “Kunnen meerdere kaarten spelen”

Dylan van Baarle eindigde twee weken terug als tweede in de Ronde van Vlaanderen en gaat zondag opzoek naar nieuw succes in Parijs-Roubaix. “Afgelopen week voelde ik me heel goed, dus ik denk dat ik er klaar voor ben”, vertelde de Nederlander bij de ploegenpresentatie aan de vooravond van de Helleklassieker. Ook zijn ploeggenoot Magnus Sheffield kijkt uit naar de kasseienkoers.

Van Baarles ploeg, INEOS Grenadiers, is goed op dreef de laatste weken. Zondag stelt het Britse team, naast Van Baarle zelf, onder andere Amstel Gold Race-winnaar Michał Kwiatkowski en Filippo Ganna op. “Met ons drie heb je de leiders, maar we hebben ook nog Ben Turner en Magnus Sheffield, die ook heel sterk zijn. Als zij meezitten, weten we dat ze ook mee kunnen doen voor de overwinning. Dus we hebben meerdere kaarten om te spelen.”

Sheffield won afgelopen woensdag de Brabantse Pijl, terwijl ook Turner in die koers indruk maakte. “Vooral de laatste weken zijn we als ploeg naar elkaar toegegroeid. Als je hen (Sheffield en Turner, red.) ziet rijden in de Brabantse Pijl, dan is dat heel mooi om te zien. Als we morgen weer zoiets kunnen laten zien, zou ik heel blij zijn.”

Magnus Sheffield

Sheffield is het met Van Baarle eens dat INEOS op meerdere paarden kan gokken. “Je moet niet naar één van ons kijken, je moet kijken naar iedereen uit de selectie”, aldus de 19-jarige Amerikaan. “Het team is heel sterk dit jaar. Er is een goede sfeer, op de fiets en ernaast. Ik ben heel blij om bij deze groep te horen.”

“Morgen zal het wel zwaar worden, het is een monument. Ik heb al een monument gedaan, de Ronde van Vlaanderen, die hakte er wel in”, aldus Sheffield, die 69ste werd in Vlaanderens Mooiste. “Nu kijk ik uit naar morgen. Je ziet dat winnaars jonger en jonger worden, maar dat geeft me geen druk. Ik moet gewoon van het moment genieten.”

Selectie INEOS Grenadiers voor Parijs-Roubaix (17 april)

Filippo Ganna

Michał Kwiatkowski

Luke Rowe

Magnus Sheffield

Ben Turner

Dylan van Baarle

Cameron Wurf