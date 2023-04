Van Baarle: “Schaar mezelf niet bij de vijf-sterren-favorieten voor Parijs-Roubaix”

Woensdag werd duidelijk dat Jumbo-Visma in Parijs-Roubaix weer kan beschikken over Dylan van Baarle. De vraag is alleen of de winnaar van vorig jaar zondag in zijn allerbeste vorm aan de start kan verschijnen van de helleklassieker. “Het is afwachten hoe het in de koers gaat zijn”, aldus Van Baarle.

Jumbo-Visma moest het in de Ronde van Vlaanderen nog doen zonder Van Baarle. De 30-jarige coureur was nog niet volledig hersteld van zijn valpartij in de E3 Saxo Classic en was bovendien ziek geworden. “Ik heb vanaf het weekend goede dagen gemaakt en ben weer helemaal fit”, laat hij nu weten in de podcast In Het Wiel van het Algemeen Dagblad. “Ik ben dus benieuwd hoe het zal gaan.”

“De gevolgen van de valpartij in de E3 Saxo Classic waren vrij snel over, maar de zondag daarop werd ik zo ziek dat ik alleen maar op de wc heb gezeten. We hebben donderdag besloten om de stekker uit de Ronde te trekken, want daar was een goed niveau onmogelijk.”

Top in Parijs-Roubaix?

De grote vraag is of Van Baarle tegen zondag weer richting zijn allerbeste niveau kan groeien. “Hoe goed ik zondag in Parijs-Roubaix kan zijn? Dat gaan we zondag zien. Ik heb drie heel goede dagen kunnen trainen en we gaan zien of dat genoeg gaat zijn. Mijn winstkansen? Je kan altijd inzetten, maar of je gaat winnen is de vraag. Voordat ik ziek werd, voelde ik me goed. Het is afwachten hoe dat in de koers gaat zijn. Ik schaar mezelf niet bij de vijf-sterren-favorieten, maar een plaats eronder zou mooi zijn.”

