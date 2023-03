Van Baarle over de Ronde: “Wout is de absolute kopman, maar ik kan zeker mijn kans gaan”

Nog vier nachtjes slapen en dan staat de 107e editie van de Ronde van Vlaanderen op het programma. Jumbo-Visma is op basis van de voorbije weken de te kloppen ploeg. Dylan van Baarle, een van de sleutelfiguren, blikt in de podcast In Koers van het Algemeen Dagblad alvast vooruit op de Ronde.

Binnen het kamp van Jumbo-Visma zijn de meeste ogen straks gericht op Wout van Aert, maar de ploeg heeft met Dylan van Baarle, Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Nathan Van Hooydonck nog meer ijzers in het vuur. Van Baarle, Benoot en Laporte waren dit voorjaar ook al succesvol, met winst in respectievelijk Omloop Het Nieuwsblad (Van Baarle), Kuurne-Brussel-Kuurne (Benoot) en Gent-Wevelgem (Laporte).

Van Aert, die al de beste was in de E3 Saxo Classic, lijkt echter de grootste kanshebber voor de Ronde van Vlaanderen. “Als Wout De Ronde wint, krijgt iedereen een week vrij. Een feestweek”, lacht Van Baarle. “We kunnen met vier of vijf jongens van onze ploeg diep in de finale komen en dan moeten we gebruik maken van onze sterkte. Wout moet dan gebruik maken van ons, maar wij ook van Wout. Ik kan zeker mijn eigen kans gaan, maar het is wel duidelijk dat Wout de absolute kopman is.”

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Vlaanderen 2023 – Van der Poel, Van Aert of toch Pogacar?

Lastige aanloop

Maar hoe gaat het nu eigenlijk met Van Baarle? De Nederlander kwam in de E3 Saxo Classic namelijk ten val op de kasseien van de Stationsberg en kon niet verder. “We draaiden de Stationsberg op, op de kasseistrook met dat treinspoor. Na dat treinspoor ging Florian Sénéchal onderuit. Ik zat aan de binnenkant en probeerde die te houden, maar iemand achter me reed me van de fiets. Het was een heel lullige valpartij, omdat die te vermijden was.”

“Ik had gelijk super veel last van m’n knie, dus ik kon zelf ook niet opstaan. Al met al viel het uiteindelijk redelijk mee. Op zaterdag kon ik alweer twee uurtjes losfietsen. Nu heb ik eigenlijk meer last van mijn schouder dan mijn knie of heup, dus het verspringt een beetje.” Van Baarle is echter optimistisch over zijn kansen in de Ronde van Vlaanderen. De hardrijder staat vandaag wel niet aan de start van Dwars door Vlaanderen.