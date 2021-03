Van Avermaet voor start Dwars door Vlaanderen: “Ga gewoon mijn eigen koers rijden”

De klassiekers hebben Greg Van Avermaet nog geen overwinning opgeleverd. Voor Dwars door Vlaanderen blijft hij mogelijkheden zien, al is bij hem het vizier toch ook vooral gericht op de Ronde van Vlaanderen. “Deze koers is zeker wel belangrijk, maar een zege in de Ronde geeft mijn carrière nog iets meer cachet.”

“Het deelnemersveld voor Dwars door Vlaanderen is dit jaar heel sterk, in vergelijking met andere jaren staan er meer toppers aan de start dus het wordt er zeker niet gemakkelijker op. Deze koers is zeker wel belangrijk, maar een zege in de Ronde geeft mijn carrière nog iets meer cachet”, zeg Van Avermaet voor de start van de doordeweekse WorldTour-koers.

Van Abermaet en ploeggenoot Oliver Naesen krijgen de laatste tijd soms het verwijt plakkers of profiteurs te zijn. “Ik trek me er niet zoveel van aan”, zegt Van Avermaet als dit hem wordt voorgelegd. “Als ik beter zou kunnen, zou ik direct beginnen meerijden. Het is heel simpel: de benen zeggen ja of nee. Als je mindere benen hebt, moet je een beetje meer de koers ondergaan. Als je niet de sterkste bent, moet het allemaal goed vallen om de koers te winnen. Ik ga vandaag en zondag gewoon mijn eigen koers rijden.”

“Ik denk dat we in de E3 een heel goede koers rijden”, kijkt de kopman van AG2R Citroën terug op het voorbije weekend. “We zaten waar we moesten zitten. Gent-Wevelgem was een teleurstelling, daar hebben we de hele koers achter de feiten aangereden en hebben we veel krachten verspild om nog dichter te komen. Het is zoals het is, we proberen gewoon ons best te doen. Het zijn zeker geen slechte intenties bij een van ons beiden.”