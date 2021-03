Van Avermaet vijfde in de Tirreno: “Conditie is toch zeker aan het komen”

Greg Van Avermaet kwam net voor zijn landgenoot Jasper De Buyst als vijfde over de streep op de lastige aankomst van de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Na zijn achtste plaats gisteren reed de olympische kampioen van 2016 opnieuw een korte uitslag.

“Het was een lastige dag. Het was de hele dag nerveus en we hebben hard moeten doorrijden”, zei Van Avermaet na de aankomst. “In de finale heeft de ploeg mij goed gebracht. Ik moest zelf wel nog een kleine inspanning leveren om goed aan de laatste kilometer te beginnen. Het was belangrijk om daar goed te zitten.”

Op de oplopende aankomst liet Julian Alaphilippe een gat vallen voor zijn ploeggenoot Zdeněk Štybar, waardoor de anderen moesten achtervolgen. “Dat was een beetje spijtig, want daardoor verloor ik een paar plaatsen om mijn sprint te beginnen. Al met al ben ik toch tevreden met mijn vijfde plaats. De conditie is toch zeker aan het komen.”