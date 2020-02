Van Avermaet en Trentin delen kopmanschap CCC in openingsweekend woensdag 26 februari 2020 om 13:19

Greg Van Avermaet en Matteo Trentin zijn de speerpunten van CCC in de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. De twee krijgen in het Belgische openingsweekend een eerste kans om samen finales te rijden in klassiekers.

Van Avermaet en Trentin reden al samen in Valencia en de Algarve. Daar kregen ze de kans om aan elkaar te wennen en te werken aan hun vorm. “Nu wordt het tijd om te zien hoe hun samenwerking zal zijn in de klassiekers”, zegt ploegleider Valerio Piva. “We hebben een sterke ploeg om hen te ondersteunen in de Omloop.” Daarbij noemt Piva onder meer de namen van Guillaume Van Keirsbulck, Gijs Van Hoecke en Nathan Van Hooydonck. Van deze drie Belgen komt enkel Van Keirsbulck ook een dag later in actie.

Selectie CCC voor Omloop Het Nieuwsblad

Greg Van Avermaet

Matteo Trentin

Jonas Koch

Guillaume Van Keirsbulck

Gijs Van Hoecke

Nathan Van Hooydonck

Michael Schär



Selectie CCC voor Kuurne-Brussel-Kuurne

Greg Van Avermaet

Matteo Trentin

Patrick Bevin

Josef Cerny

Jonas Koch

Guillaume Van Keirsbulck

Lukasz Wisniowski