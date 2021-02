Van Avermaet 15e in openingsrit Bessèges: “Ingesloten op de slotklim”

Greg Van Avermaet had vooraf de openingsetappe van de Ster van Bessèges aangestipt om zich te mengen in de strijd om de dagwinst. Zijn nieuwe ploeg AG2R Citroën controleerde lange tijd de koers, maar in de finale raakte de olympische kampioen ingesloten en werd hij vijftiende.

“Het was oké” zei Van Avermaet over zijn eerste koers in zijn nieuwe tenue. “Het was een lastige aankomst om je te positioneren. Ik zat te ver en dat was toch belangrijk. Ik heb het geprobeerd, maar ik zat jammer genoeg niet in de juiste positie. Als ik daar wel had gezeten, had ik iets kunnen doen maar nu was ik wat ingesloten op de klim. Het was een goede poging van de ploeg en ik denk dat we goed hebben gewerkt.”

Zijn ploeg AG2R Citroën nam op de eerste dag van de etappekoers gelijk verantwoordelijkheid. “Dat was geen slecht plan. We verloren misschien wat energie, maar uiteindelijk was het zeker een goede training. Hopelijk kunnen we deze lijn de komende dagen doortrekken.”