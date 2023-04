Van Anrooij achtste bij debuut in de Ronde: “Moet nog meer ervaring opdoen”

Shirin van Anrooij stond vandaag voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen, maar had duidelijk geen last van plankenkoorts. De 21-jarige renster van Trek-Segafredo reed een zeer sterke koers en kwam als achtste over de streep, maar Van Anrooij keek na afloop toch met gemengde gevoelens terug op haar wedstrijd.

Van Anrooij werd namelijk opgehouden in de chaos op de Koppenberg en kwam zo nooit meer voorin aansluiten. “Lotte (Kopecky, red.) was vandaag echt supersterk, maar ik zat zelf te ver op de Koppenberg. Daar baal ik wel van. We kwamen daarna nog dicht, maar Lotte bleef uiteindelijk voorop”, vertelde de Nederlandse na afloop aan Sporza.

Toch liet Van Anrooij vandaag zien dat ze in de nabije toekomst mag dromen van winst in Vlaanderens Mooiste. “Ik hoop er ooit terug te keren om te winnen. Het is een supergave koers en het ligt me ook goed, maar ik moet nog echt wel meer ervaring opdoen”, is ze zelfkritisch.

“Het is zaak om sterker te worden en nog meer voor je positie te vechten. Ik zat vandaag op elke klim goed, behalve voor de Koppenberg. Daar baal ik wel van. Ik voelde me erg sterk en wist me ook nog terug in de wedstrijd te knokken, maar het is wel een goed punt om mee te nemen naar volgend jaar.”