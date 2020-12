Van Aert soeverein in Dendermonde: “Bevestiging dat ik goed bezig ben”

Wout van Aert was in de Wereldbeker van Dendermonde de allerbeste. Met bijna drie minuten voorsprong versloeg hij Mathieu van der Poel en Toon Aerts in een loodzware modderpoel. “Het was echt enorm lastige cross”, vertelt Van Aert na afloop. “Het had niet veel zin om tactiek toe te passen, maar gewoon zaak om het tempo vol te houden. Dat lag veel hoger dan de rest blijkbaar.”

Van Aert had niet de snelste start, maar kwam langzaam maar zeker bovendrijven in de modder. “Ik ben rustig gebleven en had mij goed aangekleed. Daardoor ontplofte ik beetje bij de start, want het was iets te warm. Maar ik hoefde maar te wachten tot ik een paar plassen gepasseerd was”, lacht hij. “Het was erin komen en vanaf dat ik mijn tempo had gevonden, ben ik blijven rijden.”

‘Ze geven mij niet zomaar ruimte, dat is van afzien’

Na ongeveer twintig minuten nam de Jumbo-Visma-kopman afstand van de concurrentie. Alleen Van der Poel kon hem even volgen. “Ik hoorde ze langs de kant roepen dat ik wat meters voor had. Dat is niet gewoon om mij zomaar ruimte te geven, dan is het van afzien”, zegt Van Aert. “Toen ik eenmaal de voorsprong had, liep ik snel uit. Dat was goed voor de moraal.”

De verschillen aan de streep waren immens. De nummer tien eindigde op meer dan vijf minuten. “Je moet dat in perspectief zien. Je krijgt dramatisch grote verschillen hier. In Zolder reden we heel tactisch, terwijl hier iedereen alles geeft”, legt hij uit. “Dat heeft met het parcours te maken en niet dat ik zoveel beter dan de rest ben. Maar dit is wel een bevestiging dat ik goed bezig ben.”