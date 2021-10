Wout Van Aert: “Ik ben benieuwd hoeveel er zondag nog in de tank zit”

Op het WK liepen de benen op een gegeven moment leeg. Een flinke opdoffer, maar Wout van Aert heeft inmiddels de knop kunnen omdraaien en kijkt nu reikhalzend uit naar Parijs-Roubaix. De Belg van Jumbo-Visma hoopt in de Noord-Franse klassieker sportieve revanche te nemen.

Van Aert verkende donderdag nog een keer de belangrijkste kasseistroken uit ‘De Hel van het Noorden’. En dat deed de 27-jarige renner met veel plezier. “Als je graag over kasseien dokkert, ben je blij als een kind om naar hier te komen”, citeert Sporza. Van Aert heeft zijn WK-kater inmiddels wel doorgespoeld. “Het WK is een koers waar je enorm naar toeleeft. Het heeft wel wat tijd gekost om de knop om te draaien en te focussen op Roubaix.”

Overschot

“Als je weer met je ploeg samenkomt, is het makkelijker om vooruit te kijken. In een zware koers zoals het WK kun je je heel lang goed voelen, maar aan het einde liepen de benen leeg. Ik ben benieuwd hoeveel er zondag nog in de tank zit.” Zeker is dat de renners zondag een enorm zware editie van Parijs-Roubaix krijgen voorgeschoteld. De weermodellen voorspellen namelijk regen en dat zal een natte en dus verraderlijke editie van de Helleklassieker opleveren.

Van Aert geeft de voorkeur aan een droge editie van Parijs-Roubaix, maar maakt zich zeker geen zorgen. “De kasseibaantjes zijn gewoon boerenwegen. Dat zorgt geregeld voor modder op de weg. Of het nu veel gaat regenen of niet, er gaan sowieso verraderlijke passages zijn.” Wel of geen regen, Van Aert heeft sowieso vertrouwen in aankomende zondag. “Donderdag (tijdens de verkenning, red.) had ik overschot”, klinkt het.