Van Aert: “Ik kan de sprint afwachten of eerder aanvallen”

Wout van Aert gaat in Milaan-San Remo proberen zijn titel van vorig jaar te verdedigen. Na zijn tweede plaats in Tirreno-Adriatico, waar hij ook twee etappes won, is de kopman van Jumbo-Visma tevreden over zijn vorm.

“Ik denk dat ik echt goede benen heb”, vertelde Van Aert bij de start. “Na Tirreno-Adriatico heb ik erg goed uitgerust. Milaan-San Remo is echt een lange wedstrijd, die in de finale altijd erg zwaar is. Als dan de benen er nog zijn, gaan we wat proberen. We hebben verschillende troeven om te spelen. Ik kan de sprint afwachten of eerder aanvallen.”

Erik Zabel was twintig jaar geleden de laatste renner die La Primavera tweemaal op rij achter zijn naam wist te zetten. “Het zou zeker mooi zijn als mij dat ook lukt. Dat het twintig jaar geleden is, betekent dat het moeilijk is om twee keer achter elkaar te winnen. We zullen zien. Ik ga het zeker proberen. Ik hou van deze koers en samen met de ploeg ben ik echt gemotiveerd.”

Druk

Dat hij de titelverdediger is, zorgt dat voor extra druk of neemt het juist wat druk weg? “Een beetje van beide. Er is altijd druk voor een wedstrijd als San Remo. Je wil hier altijd winnen, vooral als de vorm goed is en de motivatie hoog. Voor mij verandert het niets dat ik vorig jaar won. De ervaring van vorig jaar is een erg goede herinnering en kan me misschien helpen in de finale.”

Dat hij zeker aanvallen op de Poggio verwacht, vertelde hij. “Wellicht wordt daar ook een verschil gemaakt. Het is echter altijd een lastige wedstrijd, we zullen zien.”