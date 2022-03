Van Aert geklopt door Jakobsen: “Hij is de sterkste sprinter van het moment”

Wout van Aert deed op dag twee van Parijs-Nice een gooi naar de ritzege, maar moest aan de streep duidelijk zijn meerdere erkennen in Fabio Jakobsen. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma kon na afloop wel leven met de nederlaag. “Uiteindelijk is Fabio de verdiende winnaar. Hij is de sterkste sprinter van het moment”, aldus Van Aert.

Jumbo-Visma liet zich in de nerveuze waaieretappe van Auffargis naar Orléans niet verrassen en wist het peloton zelfs op de kant te zetten. Van Aert, klassementskopman Primož Roglič en leider Christophe Laporte zaten zodoende mee in de eerste waaier. In de finale werd de kaart-Van Aert getrokken en was het aan Laporte om zijn Belgische ploegmaat zo goed mogelijk te piloteren in de laatste kilometer.

“Ik zat zelf op mijn limiet”

“Samen met Christophe zaten we goed geplaatst in de sprint”, blikt Van Aert terug op de finale. “Hij ging op een goed moment aan en piloteerde me fantastisch. Zelf zat ik op mijn limiet. Uiteindelijk is Fabio de verdiende winnaar. Hij is de sterkste sprinter van het moment. We hebben met de ploeg vandaag een sterke koers gereden. We hebben laten zien dat we hier op de afspraak zijn en hebben goede zaken gedaan in het algemeen klassement.”

De nervositeit stak al vroeg in de etappe de kop op, met als gevolg dat Van Aert tegen de grond ging. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad hield enkele lichte schaafwonden over aan zijn val, maar daar bleef het bij. “Het was een onnodige val, zoals dat eigenlijk bij iedere valpartij het geval is. Gelukkig kom ik er zonder al te veel schade van af”, klonk het na afloop. Ook Steven Kruijswijk en Rohan Dennis gingen tegen de vlakte, maar staan dinsdag wel gewoon aan de start van de derde etappe.