Van Aert favoriet in Brabantse Pijl: “Korte klimmetjes hem op het lijf geschreven”

Wout van Aert staat woensdag als een van de favorieten aan de start in de Brabantse Pijl. De winnaar van Gent-Wevelgem is de kopman van Jumbo-Visma, waar men mikt op de overwinning. “We willen wederom gaan voor het maximale in deze wedstrijd”, zegt ploegleider Arthur van Dongen namelijk.

“We hebben na het wegvallen van Parijs-Roubaix deze wedstrijd alsnog opgenomen in ons programma”, aldus Van Dongen. “Deze race past heel goed bij de mogelijkheden van Wout. De korte klimmetjes en de mooie nieuwe finish zijn hem op het lijf geschreven.”

Jumbo-Visma komt met een deel van de Vlaamse klassiekerploeg naar Leuven, inclusief Nathan Van Hooydonck. Voor de Belg is de Brabantse Pijl een bijzondere race. “Het feit dat mijn oom deze wedstrijd vier keer heeft gewonnen, maakt mij heel trots. Het parcours van destijds stak wel iets anders in elkaar dan het huidige, wat beide wedstrijden lastig te vergelijken maakt. Ik heb het er niet heel vaak over met hem, maar ik zal dadelijk zeker rondrijden met in mijn achterhoofd het gegeven dat hij hier vier keer wist te winnen”, geeft Van Hooydonck aan.

De selectie voor de Brabantse Pijl wordt compleet gemaakt door Pascal Eenkhoorn, Gijs Leemreize, Paul Martens, Timo Roosen en het Nieuw-Zeelandse talent Finn Fisher-Black. Laatstgenoemde is een dispensatierenner die normaliter uitkomt voor de opleidingsploeg. In UCI ProSeries-wedstrijden mogen enkele renners uitgewisseld worden.

Selectie Jumbo-Visma voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Wout van Aert

Pascal Eenkhoorn

Finn Fisher-Black

Gijs Leemreize

Paul Martens

Timo Roosen

Nathan Van Hooydonck