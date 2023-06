Van Aert en Kelderman voeren Jumbo-Visma aan in Zwitserland, Gesink keert terug in koers

Jumbo-Visma heeft de selectie voor de Ronde van Zwitserland bekendgemaakt. Zoals verwacht leiden Wout van Aert en Wilco Kelderman de ploeg. Robert Gesink keert in Zwitserland terug in koers, nadat hij vlak voor de Giro d’Italia corona kreeg. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Het is fijn dat we opnieuw op Robert kunnen rekenen”, vertelt ploegleider Marc Reef. “De laatste weken heeft hij zijn trainingen kunnen hervatten. Hij zal klaar zijn om de ploeggenoten zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Klassement en ritten

Van Aert zal in Zwitserland voor ritzeges gaan, terwijl Kelderman de man voor het klassement is, gaat Reef verder. “Met Wout zullen we zeker kunnen meestrijden om de zege in de ritten die in een sprint eindigen. Daarnaast kan hij deze wedstrijd gebruiken om een nog hoger niveau te bereiken richting de Tour. Wilco heeft zich volledig toegespitst op deze ronde. Hij trainde onlangs op hoogte, dus we kunnen spreken van een optimale voorbereiding. Hij is er klaar voor.”

De overige vier renners in het team zijn Rohan Dennis, Mick van Dijke, Sam Oomen en Koen Bouwman. Voor Dennis, Oomen en Bouwman is de Ronde van Zwitserland weer hun eerste koers na de Giro d’Italia die door Primoz Roglic werd gewonnen.