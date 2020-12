Van Aert en Evenepoel bij laatste drie voor titel Belgisch Sportman van het Jaar

Wout van Aert en Remco Evenepoel maken kans op de titel Sportman van het Jaar in België. Zij zitten bij de laatste drie sporters die door organisator Sportspress zijn bekendgemaakt. Van Aert en Evenepoel nemen het op tegen voetballer Romelu Lukaku. Lotte Kopecky is in de running voor de titel Sportvrouw van het Jaar.

Belgisch kampioene Kopecky neemt het in de verkiezing voor Sportvrouw van het Jaar op tegen basketbalsters Julie Allemand en Emma Meesseman. Deceuninck-Quick-Step maakt dan weer kans om verkozen te worden tot Belgische Sportploeg van het Jaar. Ook de Belgische basketbalvrouwen en de Belgische voetbalvrouwen behoren tot de laatste drie kanshebbers.

Ook in de talentencategorie (Belofte van het Jaar) is een wielrenner genomineerd. Veldritkampioen Thibau Nys kan die prijs in de wacht slepen, maar dan moet hij wel voetballer Charles De Ketelaere en rally-coureur Gregoire Munster verslaan.

Op 18 december worden de winnaars bekend. Zij worden gekozen door de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten en gestopte oud-winnaars van de sportprijzen.

In Nederland is het Sportgala, georganiseerd door sportkoepel NOC*NSF en de NOS, geannuleerd. Vorig jaar werd Mathieu van der Poel verkozen tot Sportman van het Jaar.