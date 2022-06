Van Aert begint met zege aan Dauphiné: “Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken”

Wout van Aert mag zich de grote winnaar noemen na de openingsetappe van het Critérium du Dauphiné. De Belgische kampioen van Jumbo-Visma spurtte in Beauchastel naar zijn vierde zege van het seizoen, door vakkundig af te rekenen met Ethan Hayter en Sean Quinn.

“Ik zat goed gepositioneerd”, begon ritwinnaar Van Aert zijn verhaal tijdens het flashinterview. “Nadat Christophe (Laporte, red.) tot het gaatje moest gaan om Cavagna terug te grijpen, koos ik het wiel van de mannen van INEOS Grenadiers. Ik zat ideaal om een goede sprint af te leveren. Het was knap lastig om iemand als Ethan Hayter voor te blijven. Ik ben erg blij met deze overwinning. Het team hield me de hele dag goed van voren.”

Van Aert had onderweg geen moeite om zijn wagonnetje aan te haken op de beklimmingen. Waar rappe mannen als Dylan Groenewegen en Phil Bauhaus moesten passen, ging de Belg vlot mee. “Ik voelde me goed op de beklimmingen, mede door het uitstekende werk van de ploeg. In het voorjaar was ik niet altijd even tevreden met mijn sprint. Daar heb ik de afgelopen weken een hoop werk ingestoken. Als het zich direct uitbetaalt, geeft dat een goed gevoel.”

“Hopelijk kan ik de leiderstrui nog enkele dagen behouden”

Van Aert mag maandag in de tweede etappe rondfietsen in de gele leiderstrui. De 27-jarige alleskunner denkt niet aan een eventuele eindzege, maar hoopt de trui wel zo lang mogelijk vast te houden. “Hopelijk kan ik de leiderstrui nog enkele dagen behouden, om hem vervolgens af te staan aan Primož (Roglič, red.). De komende etappes liggen mij goed, dus we gaan zien hoever ik kan komen.”

“Het is geen vanzelfsprekendheid, want het parcours is hier geen enkele dag eenvoudig”, vervolgt Van Aert. “Vandaag was een bevestiging van het feit dat we op de goede weg zijn in onze voorbereiding richting de Tour. Hopelijk kunnen we die lijn de komende dagen doortrekken.”