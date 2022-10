Valverde zwaait met ‘geweldig niveau’ af: “Doet wel verdriet om zo afscheid te nemen”

De wielercarrière van Alejandro Valverde zit erop. De 42-jarige Spanjaard eindigde in zijn allerlaatste koers, de Ronde van Lombardije, op de zesde plaats. “Het doet verdriet om op deze manier afscheid te nemen, met het geweldige niveau dat ik heb”, zei Valverde na afloop.

Valverde won het sprintje voor plek zes. Een kleine anderhalve minuut eerder was Tadej Pogacar als winnaar over de streep gekomen in Como, voor Valverdes ploeggenoot Enric Mas. “Het was een heel goede wedstrijd”, aldus Bala. “We hadden Enric vooraan en ik erachter. Ik wijdde me aan het controleren van de mannen die daar zaten. Ik ben tevreden met vandaag.”

Nu Valverde stopt als wielrenner, begint er een ander leven. Daar kijkt hij niet tegenop. “Ik verlaat Lombardije met enthousiasme voor de toekomst”, zei de Spanjaard. “Maar het doet wel wat verdriet om op deze manier afscheid te nemen, met het geweldige niveau dat ik heb. Toch ben ik vooral heel blij met de geweldige teamprestatie die we weer hebben laten zien. We vochten tot het einde en elke renner werkte voor tien.”

Valverde kijkt vooral met tevredenheid terug op zijn loopbaan. “Ik ben blij dat ik 21 jaar als professional heb voltooid en ik heb genoten van alle geweldige dingen. Nu maken we plaats voor jonge mensen, in de hoop dat ze ook zoveel plezier houden in deze geweldige sport.”