Luik-Bastenaken-Luik: Valverde voert Movistar aan, Van Vleuten kopvrouw

Movistar heeft zowel de mannenselectie als de vrouwenploeg voor Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. In beide teams heeft de Spaanse ploeg één uitgesproken speerpunt. Bij de mannen is dit Alejandro Valverde, bij de vrouwen gaat het om Annemiek van Vleuten.

Van Vleuten won Luik-Bastenaken-Luik al eens, in 2019. In 2018 en 2021 eindigde ze ook op het podium, wat ze afgelopen woensdag ook deed in de Waalse Pijl. Daar bleef alleen Marta Cavalli haar voor. Zondag kan Van Vleuten rekenen op de hulp van Katrine Allerud, PaulaArlenis Sierra. Die laatste zou gezien haar prestaties dit voorjaar ook zelf hoge ogen kunnen gooien.

Selectie Movistar (vrouwen) voor Luik-Bastenaken-Luik (24 april):

Katrine Allerud

Jelena Erić

Sara Martín

Paula Patiño

Arlenis Sierra

Annemiek van Vleuten

De kopman bij de mannen, Valverde, wist La Doyenne al vier keer te winnen. In 2006, zestien jaar geleden, was de Spanjaard voor de eerste keer de beste. Daarna won hij nog in 2008, 2015 en 2017. Gezien zijn huidige vorm – Valverde werd afgelopen woensdag tweede in de Waalse Pijl – is een vijfde zege in LBL verre van uitgesloten. Bala zou zichzelf zondag een vervroegd verjaardagscadeau kunnen geven, want maandag 25 april wordt hij 42.

De renners die Valverde zullen ondersteunen in de Ardennenklassieker zijn Gregor Mühlberger, Gorka Izagirre, Carlos Verona, Lluís Mas, Oier Lazkano en Enric Mas. Laatstgenoemde bleef woensdag bij Valverde tot op de Muur van Hoei, waar hij nog een tijdlang het tempo bepaalde.