Valverde na vijfde plek in Lombardije: “Ik doe nog steeds mee”

Alejandro Valverde mag dan 41 jaar oud zijn, de Spanjaard hoort nog altijd bij de wereldtop. Dat bleek ook zaterdag weer tijdens de Ronde van Lombardije. De kopman van Movistar werd namelijk vijfde in de Italiaanse klassieker. “Ik doe nog steeds mee en daar kan ik alleen maar tevreden over zijn”, klonk het na de finish.

Valverde bleek in de finale niet in staat om een demarrage van Tadej Pogačar, de uiteindelijke winnaar, te beantwoorden. De Murciaan was echter wel mee met een achtervolgend elitegroepje en streed met jongens als Julian Alaphilippe, Adam Yates en Primož Roglič om de derde plaats. “Ik heb vandaag met heel veel plezier gereden, al zag ik aanvankelijk wel heel erg af. In de finale zat ik er echter nog bij, samen met de andere haantjes“.

“Ik moet mijn ploegmaats bedanken, ze hebben opnieuw een fundamentele rol gespeeld. Ik voelde me altijd enorm goed omringd. Nog voor de Passo di Ganda zaten we met zes renners in de eerste groep. Op de Passo di Ganda reed Pogačar vervolgens weg, dat was echt ongelofelijk sterk. We gingen na de afdaling in de achtervolging, maar het bleek erg moeilijk om ze (doelt op Pogačar en Fausto Masnada, red.) weer bij te halen.”

Top-5 in de heuvelklassiekers

“Op de laatste klim naar Bergamo viel de groep vervolgens uiteen en waren Roglič en Yates gelost. We keken in de slotfase echter naar elkaar en dus werden we nog overvleugeld”, aldus Valverde, die ook volgend jaar weer te bewonderen zal zijn in het peloton. De Murciaan wist dit jaar, ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd, nog drie overwinningen te boeken en reed top-5 in de Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en dus de Ronde van Lombardije.

Valverde is overigens nog niet helemaal klaar dit seizoen, aangezien hij maandag nog aan de start zal verschijnen van de Coppa Agostoni.