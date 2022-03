Valverde kopman Movistar in Ronde van Catalonië, INEOS met Porte en Carapaz

Movistar en INEOS Grenadiers hebben hun selecties voor de Ronde van Catalonië gepresenteerd. In de WorldTour-rittenkoers, die maandag 21 maart van start gaat, rekent de Spaanse ploeg op Alejandro Valverde en Iván Ramiro Soa, bij het Britse team rijden Richie Porte en Richard Carapaz.

Valverde en Sosa krijgen in Catalonië steun van Carlos Verona, Juan José Rojas, Albert Torres, Will Barta en Oier Lazkano. De Ronde van Catalonië staat al drie keer op de erelijst van de inmiddels 41-jarige Valverde. In 2009, 2017 en 2018 was El Imbatido de beste in het eindklassement. Vorig seizoen werd hij vierde.

INEOS Grenadiers komt, zoals wel vaker, met een ijzersterke formatie. Vorig jaar wist de formatie met Adam Yates, Richie Porte en Geraint Thomas eerste, tweede en derde te worden in het eindklassement in Catalonië. Porte keert nu weer terug, met olympisch kampioen Richard Carapaz aan zijn zijde.

Pavel Sivakov zal voor het eerst wedstrijdkilometers maken onder een Franse licentie. Hij koerste tot voor kort rond als Rus. Carlos Rodriguez, Michal Kwiatkowski, Luke Plapp en Jonathan Castroviejo zijn de andere klimmers in het zevental van INEOS.