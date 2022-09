Valverde en Nibali tonen zich: “Mooi om deze oude mannen vooraan te zien”

Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali zijn bezig aan hun laatste weken als wielerprof: na de Ronde van Lombardije (8 oktober) stoppen beiden. In de Coppa Agostoni lieten ze alle twee zien dat ze klaar zijn voor een mooi afscheid in De koers van de vallende bladeren. Valverde eindigde als tweede, Nibali finishte als achtste.

Valverde en Nibali zaten in een elitegroep van negen renners, die in de heuvelzone was weggereden. “Het ging heel goed”, zei Valverde na de finish tegen de verzamelde pers. In de kopgroep werd de 42-jarige renner van Movistar bijgestaan door zijn ploeggenoot Enric Mas. “Het team deed geweldig werk. We zaten in de juiste groep en Enric deed het perfect.”

Omdat Mas op kop reed, kwam niemand meer weg in de slotfase. Zodoende moest een sprint de beslissing brengen. Valverde zou daarin als tweede eindigen. “Ik ging van wat te ver aan, waardoor een tegenstander me kon passeren op het einde”, doelt Valverde op Sjoerd Bax, de verrassende winnaar. “Maar ik ben heel blij met deze tweede plaats.”

Nibali: “Lombardije is de belangrijkste afspraak”

Nibali moest ondertussen genoegen nemen met een achtste plaats. “De negen sterkste renners zaten vooraan”, citeert SpazioCiclismo de Italiaan. “Maar na de laatste klim was er geen gelegenheid meer om aan te vallen. Ik probeerde het, net als Formolo, maar het tempo zakte nooit onder de vijftig kilometer per uur… Maar de benen waren goed.”

“Na de Vuelta heb ik lang niet gekoerst, dus dit was een goede test”, aldus de 37-jarige coureur van Astana Qazaqstan. Volgende week zaterdag neemt hij afscheid van het profpeloton, in de twee keer door hem gewonnen Ronde van Lombardije. “Lombardije is de belangrijkste afspraak in dit najaar voor mij. Vandaag reageerden de benen goed, we zullen zien hoe het in de Tre Valli Varesine gaat. Maar Lombardije is nog zestig kilometer langer, dus dat kan ook nog een verschil maken.”

‘Oude mannen’

Naast Valverde en Nibali, finishten ook Domenico Pozzovivo (39) en Rigoberto Urán (35) in de voorste groep. “Het is mooi om deze vier oude mannen vooraan te zien”, lachte Nibali. “Net als Valverde, ga ik naar Lombardije met het verlangen om mijn stempel op de koers te drukken. We weten dat het moeilijk wordt, maar we willen het proberen.”